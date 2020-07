Gagliardini, che liscio! Juwara non perdona, De Vrij… neanche

lunedì 06 Luglio 2020.

L’Inter perde in casa per 2-1 contro il Bologna: la gara si riapre sull’errore di Gagliardini, che propizia la rete del giovanissimo Juwara



