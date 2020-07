Treni cancellati nel Crotonese, l’avv. Rocca (MF Crotone): “Chiedo alla Santelli di trovare una soluzione”

E’ quanto afferma in nota l’avvocato Salvatore Rocca, consigliere Ordine Avvocati Crotone e presidente Movimento Forense Crotone

La Redazione

,

martedì 07 Luglio 2020.

Con grande tristezza ed amarezza apprendo che come al solito il Crotonese è abbandonato”. “Con le variazioni estive all’orario ferroviario, – prosegue Rocca – il 15 giugno scorso si è avuto modo di constatare come, sulla tratta ionica Crotone Sibari siano stati cancellati innumerevoli treni e nello specifico: 05:50 (partenza da Mandatoriccio) direzione Cz lido ed in coincidenza per Reggio centrale; 14:05 (partenza da Mandatoriccio) direzione Sibari in coincidenza per Cosenza; 19:10 (partenza da Mandatoriccio) direzione Sibari; 20:40(partenza da Mandatoriccio) direzione Sibari”.

“Due giorni fa l’ennesima sorpresa, la cancellazzione dei treni delle ore 17:24 (partenza da Rossano) direzione Catanzaro Lido; 19:42 (partenza da Rossano) direzione Catanzaro Lido. Invito e chiedo a tutte le istituzioni locali e nazionali – conclude l’avvocato – a prendere posizione e trovare una soluzione al problema delle infrastrutture calabresi. I parlamentari crotonesi devono farsi sentire”.

