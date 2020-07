Juve, scoppola storica: l’ultimo poker incassato? Contro CR7. Per non parlare di Pepito…

Juve, scoppola storica: l’ultimo poker incassato? Contro CR7. Per non parlare di Pepito… I bianconeri non beccavano 4 gol dal 4-1 contro il Real in finale Champions. In Serie A bisogna tornare indietro di 7 anni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 08 Luglio 2020.

Juve, scoppola storica: l’ultimo poker incassato? Contro CR7. Per non parlare di Pepito…

I bianconeri non beccavano 4 gol dal 4-1 contro il Real in finale Champions. In Serie A bisogna tornare indietro di 7 anni



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA