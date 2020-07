Milan-Juve, le pagelle: quanti 5 in difesa. Rebic decisivo, 7! E Pioli merita…

Milan-Juve, le pagelle: quanti 5 in difesa. Rebic decisivo, 7! E Pioli merita… Notte da incubo per Romagnoli, rilancio Kessie, non il solito Bentancur continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 08 Luglio 2020.

Milan-Juve, le pagelle: quanti 5 in difesa. Rebic decisivo, 7! E Pioli merita…

Notte da incubo per Romagnoli, rilancio Kessie, non il solito Bentancur



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA