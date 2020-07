Incidente sulla SS106: urta al cordolo della rotatoria si ribalta e finisce in agrumeto, due feriti

Ennesimo incidente stradale sulla SS106 nel comune di Simeri Crichi, intorno alle 04,30

La Redazione

Simeri Crichi,

venerdì 10 Luglio 2020.

Per cause in corso di accertamento, un’auto, una Volkswagen Golf 6 che transitava in direzione Crotone, ha perso il controllo ed urtando il cordolo di delimitazione della rotatoria ha finito la sua corsa, aldilĂ del guardrail, in un agrumeto, ribaltandosi. A bordo dell’auto due persone che, dopo essere state estratte dalla vettura, sono state affidate alle cure dei sanitari del 118 e trasferite in ospedale. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina che, dopo aver estratto dall’abitacolo dell’auto i due passeggeri, con l’ausilio di una autogru hanno recuperato il mezzo consegnato poi al soccorso stradale. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza del tratto stradale.Â

© RIPRODUZIONE RISERVATA