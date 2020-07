Juve, stavolta per la Champions puoi sfruttare una Serie A allenante

Juve, stavolta per la Champions puoi sfruttare una Serie A allenante Perché il campionato sarà il più “lungo”: fino al 2 agosto, a ridosso della Champions. La Bundesliga ha chiuso due settimane fa, la Ligue 1 non è mai ripartita, la Premier durerà fino al 26, ma è finita da un pezzo. Solo in Liga […]

La Redazione24

,

sabato 11 Luglio 2020.

Juve, stavolta per la Champions puoi sfruttare una Serie A allenante

Perché il campionato sarà il più “lungo”: fino al 2 agosto, a ridosso della Champions. La Bundesliga ha chiuso due settimane fa, la Ligue 1 non è mai ripartita, la Premier durerà fino al 26, ma è finita da un pezzo. Solo in Liga c’è ancora contesa, fra Real e Barcellona



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA