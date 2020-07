Provano a rubargli l’orologio: Cellino sventa la rapina

Provano a rubargli l’orologio: Cellino sventa la rapina A Padenghe, in provincia di Brescia, il presidente delle Rondinelle è stato aggredito da due malviventi che lo hanno avvicinato per portargli via il prezioso oggetto: il dirigente ha reagito, rimediando una botta al naso continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 13 Luglio 2020.

