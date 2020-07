118 studenti “maturi” al Liceo Classico Pitagora di Crotone

Si è concluso da poco l’ultima fase dell’anno scolastico per i nostri ragazzi

La Redazione

Crotone,

martedì 14 Luglio 2020.

I 118 studenti appena maturati del nostro Liceo hanno dimostrato fino in fondo il loro valore, superando in maniera egregia gli esami finali che ognuno di loro ha svolto con impegno e serietà . Tanti importanti professionisti che si sono fatti strada nel mondo si sono formati nella nostra scuola, che rinnova ogni anno con i suoi splendidi maturati il suo prestigio. Da sempre lo studio della cultura classica aiuta ad affrontare la vita con tutte le sue difficoltà Nell’anno appena trascorso, infatti, gli studenti si sono dovuti confrontare con l’emergenza Covid-19 e con una nuova modalità di apprendimento attraverso la DAD. Tutto questo ha reso i nostri ragazzi più forti e pronti a cogliere ciò che di positivo la didattica a distanza ha portato nelle loro vite e nel loro percorso di studi, come ad esempio la possibilità di incontri con autori e personaggi straordinari che, probabilmente, in tempi normali sarebbe stato difficile coinvolgere nell’attività , mai fermata nella nostra realtà scolastica. Tra questi, solo per citarne alcuni, gli attori di grande spessore artistico e culturale come Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco e la filosofa Maura Gangitano. Rimandando la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi alla prima settimana di settembre che ci vedrà impegnati a festeggiarvi, in presenza e in sicurezza, colgo l’occasione per augurare a tutti voi “maturi” uno splendido avvenire, che vi faccia volare in alto. Citando il compianto Sepulveda “vola solo chi osa farlo” Di seguito i nomi degli studenti eccellenti che si sono distinti con la votazione di 100 e lode: Carla Arabia, Benedetta Ciccopiedi, Micaela Calabretta, Paolo Ciampà , Asia Francesca Zizza, Andrea Milano, Dominique Andreoli, Laura Sinopoli.

A comunicarlo è la D.S. Vita Ventrella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA