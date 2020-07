Conclusi i casting per il film ‘Figli da gente’ tratto dalla canzone del cantante di CirÃ² Marina Tony Lena

Conclusi i casting per il film ‘Figli da gente’ tratto dalla canzone del cantante di Cirò Marina Tony Lena

A presiedere i casting sono stati il cantante Tony Lena, il regista Pasquale Giordano, il direttore tecnico Pino Scordamaglia e Manuele Rizzuti

Si sono svolti qualche giorno fa i casting per il film ‘Figli da gente’ tratto dalla canzone del famoso cantante di Cirò Marina Tony Lena. I casting si sono svolti con tutte le normative e le regole del covid presso il ristorante pizzeria Sottosopra di Giovanni Parrilla a Ciró Marina. A presiedere i casting sono stati il cantante Tony Lena, il regista Pasquale Giordano, il direttore tecnico Pino Scordamaglia e Manuele Rizzuti. Tanta soddisfazione da parte della cittadina che ha accolto con entusiasmo questo evento, tanta è stata la partecipazione, gli aspiranti attori sono arrivati da ogni parte della Calabria e anche da fuori regione. Il film manda un messaggio molto importante che è quello di stare sempre nel giusto e chi entra in situazioni particolari avrà una vita combattuta e difficile. La storia è inventata come anche i personaggi, non ci sono né eroi e né idoli, tutti personaggi semplici con i loro problemi, le loro difficoltà e le loro debolezze. A breve inizieranno le riprese, il film sarà girato nei paesi di Cirò Marina e Mesoraca.

