Un anno dalla scomparsa di Domenico Tallarico a CirÃ² Marina, il ricordo della figlia Rosa

Un anno dalla scomparsa di Domenico Tallarico a Cirò Marina, il ricordo della figlia Rosa

Oggi la figlia di Domenico, Rosa Florinda Tallarico, a distanza di un anno dalla morte di suo padre, vuole condividere questo pensiero per ricordarlo

Cirò Marina,

giovedì 16 Luglio 2020.

Il 28 giugno 2019, Domenico Tallarico, era arrivato da poco a Cirò Marina per un soggiorno di dieci giorni, ma è stato colto probabilmente da un infarto e si è accasciato sul lungomare nord di Cirò Marina.

Sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza del 118 ed hanno effettuato vari tentativi di rianimarlo con il massaggio cardiaco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è intervenuto anche l’elisoccorso del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina.

Domenico Tallarico, 67 anni, originario di Savelli in provincia di Crotone ma residente a Torino. Lascia moglie e una figlia.

Oggi la figlia di Domenico, Rosa Florinda Tallarico, a distanza di un anno dalla morte di suo padre, vuole condividere questo pensiero per ricordarlo: mio padre era una persona sorridente, positiva, forte. Io ho 29 anni, sono disabile e svolgo l’attività di danza in carrozzina ed ogni movimento lo dedico a lui.

