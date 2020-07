Gasp: “Rammarico? Solo per il girone d’andata. Abbiamo la testa al Psg…”

La Redazione24

sabato 18 Luglio 2020.

Il tecnico della Dea: “Ci è mancata lucidità per blindare la partita, il pari ci può stare. Ma sì, ci stiamo preparando per la Champions. E la qualificazione alla prossima è ormai archiviata”



