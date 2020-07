Scatenano una rissa sul lungomare di Crotone: scatta l’obbligo di dimora per otto ragazzi tra i 18 e i 28 anni

Nella notte tra il 3 e il 4 luglio u.s., personale della Squadra Volante unitamente a personale della Squadra Mobile interveniva in via Cristoforo Colombo nei pressi di una nota attivitĂ commerciale

Comunicato della Questura

Crotone,

sabato 18 Luglio 2020.

La Polizia è intervenuta per la segnalazione di una violenta rissa che vedeva coinvolte circa 15 persone divise in due opposte fazioni.

Giunti sul posto, gli operatori trovavano un ragazzo che giaceva a terra con numerose ferite lacerocontuse e privo di sensi.

Il

giovane, in gravi condizioni, veniva trasportato da personale del 118

presso il locale nosocomio ove giĂ erano presenti i soggetti che avevano

dato inizio alla rissa in evidente stato di alterazione psico-fisica.

Anche

dinanzi al pronto soccorso, le due fazioni continuavano a minacciarsi e

a creare una situazione di tensione che non degenerava ulteriormente

solo grazie al massiccio intervento di altri equipaggi della Polizia di

Stato e dell’Arma dei Carabinieri giunti prontamente sul posto. Già in

quella circostanza gli operatori provvedevano, con non poche difficoltĂ ,

a identificare compiutamente i partecipanti alla rissa per gli sviluppi

successivi.

Ed

infatti nella giornata successiva ai fatti occorsi, atteso il rischio

sociale conseguente un episodio così grave, nonché la presenza quella

sera presso il locale interessato dall’episodio di numerosi soggetti con

precedenti di polizia, il Questore di Crotone disponeva la chiusura di

otto giorni dell’esercizio commerciale, ai sensi dell’art. 100

T.U.L.P.S.

Grazie alle successive indagini svolte anche attraverso la visione di alcuni filmati che nel frattempo stavano girando nella rete, nonché ad alcune testimonianze di altre persone presenti quella notte, si è riusciti a chiudere il cerchio sulla vicenda la quale, per la sua gravità , ha portato l’Autorità Giudiziaria ad adottare un provvedimento cosi afflittivo quale la misura dell’obbligo di dimora presso il proprio Comune con il divieto di allontanarsi dalle rispettive abitazioni dalle ore 20:00 alle ore 06.00 per 8 responsabili.

Tutti indagati per il reato di rissa aggravata.

Il

Questore della Provincia di Crotone desidera ringraziare tutti gli

operatori che con particolare impegno e dedizione, sin dalla notte del 4

luglio u.s., hanno operato al fine di ricostruire i fatti accaduti ed

assicurare i responsabili alla giustizia.

Un

altro significativo risultato per la Polizia di Stato e per le Donne e

gli Uomini della Questura di Crotone impegnati costantemente nel

controllo del territorio, nella difesa dei piĂą deboli e per la sicurezza

dei cittadini.

