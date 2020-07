Marotta: “Probabilmente non avremo contatti con la Roma per Zaniolo”

Marotta: “Probabilmente non avremo contatti con la Roma per Zaniolo” L’amministratore delegato dell’Inter: “Dzeko? Parlare di mercato oggi è difficile, non sappiamo quali giocatori offre” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 20 Luglio 2020.

Marotta: “Probabilmente non avremo contatti con la Roma per Zaniolo”

L’amministratore delegato dell’Inter: “Dzeko? Parlare di mercato oggi è difficile, non sappiamo quali giocatori offre”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA