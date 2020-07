Zaniolo infortunato, anzi no. Fonseca: “L’ho convocato perchĂ©…”

Zaniolo infortunato, anzi no. Fonseca: “L’ho convocato perché…” Alla vigilia della partita con la Spal il tecnico giallorosso prima annuncia il forfait del gioiellino, poi: “Nicolò ha sostenuto un test che ha dato risultati migliori di ieri. Non è vero quello che si dice in giro” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

martedì 21 Luglio 2020.

