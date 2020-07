L’Asp di Crotone intende trasferire il servizio vaccinazioni di Petilia Policastro, Forza Italia in prima fila per ogni tipo battaglia

Lo rende noto il Segretario cittadino di Forza Italia,

Vincenzo Corea

La Redazione

Petilia Policastro,

mercoledì 22 Luglio 2020.

Le notizie stampa che in questi giorni stanno circolando nella nostra comunità ̀, circa l’intenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone di trasferire il servizio vaccinazioni di Petilia Policastro e delle sue frazioni al poliambulatorio di Mesoraca, come gruppo di Forza Italia non ci fa stare per niente tranquilli e sereni. Un eventuale trasferimento con annessa chiusura dei servizi ASP nella nostra cittadina – già ̀ vergognosamente privata di quasi tutti i servizi necessari per una comunità ̀ – determinerà ̀ un ulteriore aggravamento della situazione economica e sociale, già ̀ profondamente fiaccato dalle conseguenze derivanti dal COVID 19.

Per questo motivo, nel caso in cui le indiscrezioni dovessero concretizzarsi, noi come gruppo FI Petilia Policastro saremo in prima fila , insieme a tutte le forze politiche, associative e istituzionali, per sostenere ogni tipo battaglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA