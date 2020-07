La comunitÃ  islamica di CirÃ² Marina celebra lâ€™Eid al-Adha la festa del montone ricorda il sacrificio che fece il profeta Abramo

La comunitĂ islamica di CirĂ² Marina celebra l’Eid al-Adha la festa del montone ricorda il sacrificio che fece il profeta Abramo

La comunitĂ di CirĂ² Marina e dei paesi limitrofi si sono riuniti in preghiera per celebrare l’Eid al-Adha

CirĂ² Marina,

venerdì 31 Luglio 2020.

Dopo due mesi e dieci giorni circa, dell’evento della comunitĂ islamica con la celebrazione della preghiera di fine Ramadan allo Stadio di CirĂ² Marina, oggi si festeggia Eid El Adha.

Oggi 31 luglio 2020, quindi, ricorre la festa di Eid El Adha, la festa del montone ricorda il sacrificio che fece il profeta Abramo, messo alla prova da Dio che gli chiese di sacrificare in suo unico figlio, Ismaele. Abramo obbedì, per ricompensarlo, Dio sostituì il figlio con un montone quando il padre stava ormai per sgozzarlo. Con questo sacrificio, i musulmani dimostrano la loro sottomissione a Dio e alla sua volontĂ . Ăˆ un giorno molto speciale, scandito dalla preghiera e dall’incontro con parenti e amici, per consumare insieme un pasto a base di agnello. La comunitĂ di CirĂ² Marina e dei paesi limitrofi si sono riuniti in preghiera per l’Aid (festa di fine Ramadan) nello Stadio di CirĂ² Marina, dove è stata predisposta l’accoglienza di oltre 60 fedeli, uomini donne e bambini, di varie etnie, insieme all’Imam, secondo le prescrizioni di sicurezza legate alla prevenzione del contagio dovute al Coronavirus, avendo cura di indossare le mascherine e rispettando la distanza di sicurezza.

Il presidente Tarik Chaouki, a nome dell’Associazione Culturale Islamica Assalam di CirĂ² Marina, ringrazia la Commissione Straordinaria del comune, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Questura di Crotone e l’Associazione FCD CittĂ di CirĂ² Marina per aver concesso le autorizzazioni ed il supporto alla manifestazione.

