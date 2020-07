Problemi nella distribuzione di acqua in tutta la Città di Cirò Marina, una squadra di tecnici Sorical al lavoro per risolvere il guasto

La Commissione Straordinaria informa la cittadinanza che nel pomeriggio di oggi si sono verificati problemi al campo pozzi Lipuda che alimenta i serbatoi comunali

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 31 Luglio 2020.

Le portate in ingresso si sono sensibilmente ridotte e conseguentemente si verificheranno problemi nella distribuzione di acqua alla cittĂ . -lo rende noto l’Ing. Iacovino- Il continuo monitoraggio effettuato sui serbatoi dall’Ente ci ha consentito di allertare immediatamente Sorical, la societĂ che gestisce sia il campo pozzi di localita’ Lipuda che i serbatoi cittadini. E’ da circa una settimana che ai nostri serbatoi arrivano portate di acqua inferiori rispetto al fabbisogno del periodo e di questa problematica quotidianamente e’ stata informata la Sorical. Domani mattina una squadra di tecnici della societĂ sara’ in cittĂ per cercare di porre rimedio a questo increscioso problema che sta determinando non poche difficoltĂ ai cittadini di Cirò Marina. Per tutto il fine settimana sarĂ operativo il servizio sostitutivo con autobotte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA