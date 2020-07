Sarri: “Nessuna polemica con la Lega. Ronaldo in campo? Valuteremo”

venerdì 31 Luglio 2020.

Sarri: “Nessuna polemica con la Lega. Ronaldo in campo? Valuteremo”

L’allenatore alla vigilia della sfida con la Roma: “Ronaldo è uno di quelli che ha giocato di più, si sente pronto ma valuteremo. Dybala? Ancora non so quando tornerà in gruppo”



