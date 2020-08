Al via le scene del film “Figli da Gente” con la bellissima scenografia dello Xenos Beach a Ciró Marina

Il film tratto dalla canzone del cantante cirotano Tony Lena

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 03 Agosto 2020.

Grande successo per le inizio scene del film “Figli Da Gente” con la bellissima scenografia dello stabilimento balneare Xenos Beach a Ciró Marina. Il film tratto dalla canzone del conosciutissimo cantante cirotano Tony Lena mette in risalto uno spaccato si vita criminale con l’intento però di far capire a chi segue una determinata strada le conseguenze a cui vanno incontro. Nelle prime scene abbiamo visto recitare gli attori di Cirò Marina: Giuseppe Nigro, Martin Blefari e Cataldo Lonetti, Nicodemo Amoruso e Leonardo Graziosa e due di Mesoraca Antonio Mantia e Max Gigliotti. Tanti sono stati i curiosi che passavano dal locale a guardare le riprese del film con ammirazione. La regia è a cura del famoso regista Pasquale Giordano mentre tutta la fase tecnica è affidata al direttore Pino Scordamaglia con la visione di Tony Lena. In questi giorni ci saranno altre scene dove verranno impegnati altri attori che sono pronti a cimentarsi in questa bella avventura cinematografica.

