Crotone: incontri Musicali Mediterranei, concerto della pianista Claudia Vento al Museo di Pitagora

La Stagione concertistica Incontri Musicali Mediterranei segue con vivo interesse l’attività dei migliori giovani talenti a livello nazionale

Crotone,

martedì 04 Agosto 2020.

Venerdì 7 agosto, alle ore 21, presso il Museo di Pitagora sarà protagonista la pianista sedicenne Claudia Vento, un autentico prodigio del pianoforte. Nonostante la giovane età , Claudia si presenta al pubblico crotonese con un curriculum ricco di primi premi vinti in numerosi concorsi internazionali, debutti con orchestre importanti come quella di Bacau (Romania) e concerti tenuti in sale importanti come il Teatro Carlo Felice di Genova.

Di notevole interesse il programma che spazierà da Beethoven ai virtuosismi della musica russa di Tchaikovsky e Prokofiev.

