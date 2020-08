Milan nel futuro: aspettando Ibra, tutti con Gigio. Sono loro i simboli del Milan

martedì 04 Agosto 2020.

Per Zlatan pronto un contratto “da manager”, con bonus legati agli obiettivi da raggiungere. Donnarumma aspetta: per il rinnovo non c’è fretta



