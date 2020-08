Juve-Sarri rischiatutto: col Lione in ballo Europa e futuro. Motivazioni e orgoglio per lâ€™impresa

Juve-Sarri rischiatutto: col Lione in ballo Europa e futuro. Motivazioni e orgoglio per l’impresa

giovedì 06 Agosto 2020.

Juve-Sarri rischiatutto: col Lione in ballo Europa e futuro. Motivazioni e orgoglio per l’impresa

Paratici ha blindato il tecnico ma un’eliminazione agli ottavi potrebbe cambiare il suo destino: Zidane è il sogno, torna in lizza Simone Inzaghi in caso d’addio. Alla Continassa si lavora per la rimonta: più della condizione fisica conterà la testa



