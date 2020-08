Il presidente della Pallamano Crotone Giaquinta: “la tariffa oraria stabilita per il Palakrò supera di circa tre volte il costo congruo”

La nota del presidente dell’Asd Pallamano Crotone Giancarlo Giaquinta

Crotone,

domenica 09 Agosto 2020.

Giaquinta

“Noi della ASD Pallamano Crotone per oltre un

decennio abbiamo contribuito alla gestione del Palakrò mantenendo

livelli di economicità ed efficienza riconosciuti da molti, anche in

virtù del fatto che la struttura non è dotata di impianti

particolarmente dispendiosi. Le società consorziate hanno sempre

garantito la copertura dei costi per tutte le utenze contrattualizzate

oltre alla custodia, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria.

In

tal senso e sulla base dei dati storici in nostro possesso, posso

affermare che la tariffa oraria stabilita per il Palakrò supera di circa

tre volte il costo da noi ritenuto congruo per un mantenimento

ordinario della struttura. Probabilmente la tariffa deliberata tiene

conto anche delle manutenzioni straordinarie per via dell’usura causata

dall’utilizzo e dal tempo, altrimenti non mi spiegherei quale criterio

si sia usato per la determinazione del punto di pareggio.

A

me risulta che il Palakrò, oltre ad un piano di relamping che eravamo

già pronti a sostenere con nostre risorse, necessita di molto poco:

l’impermeabilizzazione della copertura e il tappetino di gioco, infatti,

sono di recentissima realizzazione, pertanto non c’é l’esigenza di

compiere grandi manutenzioni nei prossimi anni.

In

un periodo così complesso per famiglie e aziende, in prossimità di un

autunno che si preannuncia piú “caldo” del solito e alla luce dei

contenuti della delibera, la Pallamano Crotone dovrà per forza di cose

ridimensionare la propria attività nel sociale. Noi in 43 anni di

attività non abbiamo mai fatto business attraverso lo sport, semmai

sosteniamo il movimento con sacrificio e generosità traendo le risorse

economiche necessarie, anche e soprattutto, dai conti correnti

personali!

Spero e confido in un

ritorno immediato della “politica” nella nostra città , affinché sia

capace di andare ben oltre i meri criteri di economicità della proprietÃ

pubblica in un ambito, quello dello sport, nel quale, per il bene di

tutti e dei nostri giovani in particolare, é necessario avere visione e

lungimiranza. Anziché riservare il “braccino corto” per come si sta

facendo, oggi piú che mai occorre tendere una mano, reale e concreta, a

quelle società sportive dilettantistiche che si spendono quotidianamente

e con grandi sacrifici per il bene e l’immagine del nostro territorio”.

