A Pallagorio piantumazione dell’Albero della Legalità, giovedì 13 Agosto

Pallagorio,

martedì 11 Agosto 2020.

Nell’ambito del Festival Lule Lule, Mace

Mace, Giovedì 13 Agosto 2020 alle ore 18,00 in Piazza Santa Filomena a Pallagorio

(KR) si terrà la piantumazione dell’Albero della Legalità come nuova fonte di

vita radicata saldamente ai valori della Giustizia e della Legalità organizzato dal Progetto di Vita con la

partecipazione del Comune di Pallagorio (KR). La Cerimonia vuole mantenere vivo il ricordo delle vittime di mafia e

dei Servitori dello Stato onorando il ricordo di coloro che hanno pagato con la

vita la lotta contro le mafie, mostrando fierezza e fiducia nella Legge e nello

Stato.

Interverranno:

UMBERTO

LORECCHIO

Sindaco

di Pallagorio (KR)

DON

PASQUALE ACETO

Direttore

dell’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro

ADRIANA

COLACICCO

Co

– Fondatrice del Progetto di Vita – Encomiato dal Presidente della Repubblica

Italiana e dal Presidente della Repubblica Francese

GERARDO GATTI

Co – Fondatore del Progetto di Vita –

Encomiato dal Presidente della Repubblica Italiana e dal Presidente della

Repubblica Francese

Alla cerimonia parteciperanno autoritÃ

civili, religiose e militari

L’Albero della Legalità diventa, in questo contesto, una

nuova fonte di vita, le cui radici potranno essere alimentate dal terreno

fertile della legalità , una nuova vita saldamente radicata nei valori della

Giustizia e della Legalità . Grazie alla memoria attiva e concretamente operativa,

potremmo essere uniti e far rivivere ogni giorno gli “Ideali e i Valori” di chi

ha sacrificato la vita e può essere un invito alla cittadinanza, delle volte

omertosa, a ribellarsi al potere della criminalità . Tutti insieme dobbiamo lottare per far prendere coscienza di questo

cancro, dobbiamo ripudiarlo e combatterlo e i primi dobbiamo essere noi

cittadini accanto alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine.

La lotta alle mafie riguarda ognuno di

noi, riguarda la collettività , le istituzioni.

