Venerdì 21 Agosto inaugurazione Milan Club “Gennaro Gattuso” di Crotone

Crotone,

domenica 16 Agosto 2020.

Venerdì 21 Agosto alle ore 20:30 con la presenza e presentazione di CARLO PELLEGATTI, noto giornalista sportivo televisivo, il MILAN CLUB “Gennaro Gattuso” di Crotone (Via Francesco Cilea, 1, 88900 Crotone KR), riconosciuto come il più grande Milan Club Italiano.

In assenza di Rino, sarà presente il padre accompagnato da altri membri della famiglia per dimostrare il legame con il neonato club.

