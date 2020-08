Visita Garante dei detenuti Avv. Russo agli istituti penitenziari nel giorno di ferragosto

Lo rende noto l’Avv.Giovanna Russo

Garante dei diritti delle persone private della libertĂ personale del Comune di Reggio Calabria

La Redazione

Reggio Calabria,

domenica 16 Agosto 2020.

ll Garante dei diritti delle persone private della

libertĂ personale del Comune di Reggio Calabria avv. Giovanna Russo e

l’Assessore alle Politiche sociali Lucia Anita Nucera, in occasione del

Ferragosto e della festivitĂ dell’Assunta, si sono recate in visita agli

istituti penitenziari di Reggio Calabria, ArghillĂ e “G. Panzera”.

“Dovere istituzionale, oltre che umano e

personale -dichiara il Garante- di recarsi

presso gli istituti penitenziari di Reggio

Calabria, ArghillĂ e “Panzera”.

Il 15 agosto sarĂ per molti un momento di convivio

familiare, occasione per stare con amici (pur sempre nel rispetto delle regole

e restrizioni covid). Proprio sulla scorta di un pensiero soprattutto umano

oltre che in qualitĂ di garante del comune di Reggio Calabria

in ragione delle funzioni che esercito al fine di

dare un segno di non dimenticanza, di presenza e vicinanza a quanti si trovano

nei due istituti penitenziari reggini oggi si è volutamente dedicato un momento

di attenzione agli “ultimi” agli “invisibili” della società . La visita in

carcere nel giorno di ferragosto è una consuetudine consolidata in seno al

coordinamento nazionale dei garanti territoriali, sulla scorta delle iniziative

promosse dai radicali.

Ringrazio, innanzitutto, la dottoressa Patrizia

Delfino in rappresentanza del Dott. Calogero Tessitore ed il personale di

sorveglianza penitenziario tutto di Arghillà per l’accoglienza riservataci,

l’ispettore del plesso

“Panzera” di Reggio Calabria che ci ha

accompagnate durante la visita odierna.

Silenzio, isolamento e solitudine dei cuori,

perfino di chi sa di avere sbagliato, sono stati i

sentimenti che anno accompagnato questo prima visita ufficiale all’interno

degli Istituti penitenziari”.

La visita é senz’altro un gesto di umanità , nel

solco senso cristallizzato dall’art.27 del dettato costituzionale: “le

pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanitĂ e

devono tendere alla rieducazione del condannato”. “Certo le

situazioni dei detenuti dei due istituti reggini -prosegue l’avv. Russo

-meritano un approfondimento di analisi e d’ individuazione del trattamento

rieducativo piĂą efficace al fine di poter garantire a tutti un concreto e reale

reinserimento sociale una volta esaurito il periodo di detenzione.

L’occasione della visita odierna è stata proficua al

fine ascoltare una serie di istanze, giĂ note all’Ufficio del Garante di cui si

è fatto carico il collega Avv. Agostino Siviglia durante tutto il suo mandato.

Da donna sento di voler dedicare un pensiero e

particolare attenzione alla sezione femminile del “Panzera” per il

quale sono giĂ state realizzate negli scorsi anni attivitĂ mirare alla

realizzazione di percorsi di reinserimento delle stesse nella societĂ .

Infine sento di cuore di voler ricordare e

ringraziare il segno di una

presenza costante e

momento di preghiera grazie al cappellano e ad una sorella della FraternitĂ

Maria Immacolata – Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata di Bagnara

Calabra (nel braccio femminile) proprio in un

caldo giorno

festivo a testimoniare supporto e vicinanza

ai detenuti. É qui che cogliamo l’importanza dei

gesti. Azioni per le quali forse una nuova strada rieducativa è possibile:

quella per cui il carcere

non sia una parte sconnessa dalla societĂ quanto piuttosto una parte della

stessa.

Oggi piĂą che mai -conclude il Garante- risulta

necessario vincere la sfida della rieducazione penale, creando

opportunitĂ di vita alternative”.

