Concluso con successo il primo Memorial in onore del grande artista cirotano Gino Colicchio

Numerosi sono stati gli artisti locali che hanno voluto ricordare Gino, esibendosi con le sue canzoni

La Redazione

Cirò,

lunedì 17 Agosto 2020.

Si è svolto in piazza della legalitĂ e della libertĂ , il giorno 13 Agosto a Cirò il primo Memorial in Onore del Grande Artista Gino Colicchio. A presentare l’evento c’erano Mimmo Arena e la giovane Alessandra Carelli.

La serata Ă© stata organizzata dagli allievi di Gino, nonchĂ© suoi fans, Salvatore e Domenico Blefari. I due non hanno mai mollato nonostante i vari ostacoli e grazie alla loro caparbietĂ sono riusciti a portare a termine nel migliore dei modi l’ evento.

Gino

Numerosi sono stati gli artisti locali che hanno voluto ricordare Gino, esibendosi con le sue canzoni. Il tutto Ă© stato patrocinato dall’amministrazione comunale. In piazza erano presenti il Sindaco Francesco Paletta, la Vice Sindaca Giovanna Stasi, il fratello e la sorella di Gino. Non Ă© mancato l’affetto caloroso della gente comune che da sempre ama la voce e le canzoni del Grande Gino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA