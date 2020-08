Elezioni comunali Santa Severina: presentate 2 liste dei candidati a Sindaco Giordano e Rizzuti

Concluse l’altro ieri, la presentazione delle liste per le elezioni amministrative al Comune di Santa Severina

La Redazione

Santa Severina,

lunedì 24 Agosto 2020.

Si sono concluse l’altro ieri alle 12:00, sabato 22 agosto, le operazioni di presentazione delle liste per il Comune di Santa Severina chiamati alle urne per le elezioni amministrative in programma il 20 e 21 settembre, quando si voterà anche per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari.

Presentate una lista per ogni candidato a Sindaco per il rinnovo del Consiglio comunale, Giordano Salvatore detto Lucio e Rizzuti Angelina.

Ecco i nomi

Giordano Salvatore detto Lucio

Rizzuti Angelina

© RIPRODUZIONE RISERVATA