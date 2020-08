Precipita velivolo ultraleggero nel cielo di Cassano allo Jonio, 2 morti

Incidente nel cielo di Cassano allo Jonio (CS), dove un velivolo ultraleggero è precipitato al suolo incendiandosi

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Cassano allo Jonio,

mercoledì 26 Agosto 2020.

Deceduti i due occupanti, tre squadre di vigili del fuoco al lavoro, in corso l’accertamento delle cause da parte degli enti preposti trattasi di biplano che è precipitato prossimità di una azienda agricola in contrada murate SP169 comune di Cassano sullo Ionio.

Al momento due persone decedute. il velivolo era in transito partito dall’avio superficie di Sibari direzione Piemonte.

Sul posto squadre dei Cigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamenti di Castrovillari e Trebisacce.

