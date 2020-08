Inaugurata a Cirò Marina la scuderia “Yeguada De Leo Vincenzo” del giovane cavaliere di monta spagnola

Vincenzo: È una grande soddisfazione per noi e per il paese

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 28 Agosto 2020.

Inaugurata nella serata di ieri, la nuova Scuderia di Cavalli del giovane Vincenzo De Leo. Immersa nel verde, in periferia di Cirò Marina in Calabria a 200 metri dal paese, dove si può trovare il posto giusto per ospitare un cavallo, ma soprattutto, per condividere la passione dell’equitazione tutti insieme.

“È una grande soddisfazione per noi e per il paese, perché stiamo portando avanti ma soprattutto in Calabria la monta spagnola con i cavalli P.R.E. afferma Vincenzo.

La Yeguada De Leo Vincenzo offre diversi servizi:

-Zona Relax

-Spogliatoi

-Area Snack

-Bagni

-Pensione per Cavalli

-Box 4×4 con lettiera in truciolo

-Campo 20X40 in Sabbia

-Club House

-Selleria

-Lavaggio per Cavalli

-Paddock per pony

-Tondino 16 M.

-Scuderia coperta e campi dotati di illuminazione

-Parcheggi

La Pulizia del box è giornaliera e l’alimentazione viene personalizzata in base all’esigenza del cavallo ci dice Vincenzo.

-Lezioni di equitazione per bambini e adulti

-Lezioni di Equitazione per Cavalieri con preparazione Agonistica

-Addestramento e rieducazione Cavalli

-Escursioni a Cavallo

-Videoclip per il tuo giorno più bello a cavallo

E tante altri servizi..

Il giovane Cavaliere Spagnolo con la nuova struttura, sono conosciuti per la serietà e professionalità , potete seguire l’account Facebook “Vincenzo De Leo” dove troverete ogni giorno notizie.

Tutto da provare, vi aspettiamo con i vostri bambini non ve ne pentirete, per info e iscrizioni riferitevi alla Yeguada De Leo Vincenzo a prezzi strepitosi.

Il suo messaggio:

Ringraziarvi uno per volta mi viene difficile dato che siete stati più di 100 ad accompagnarci verso questa nuova apertura stasera,voglio dire solo un grazie alla mia famiglia,ai genitori dei nostri allievi ma soprattutto agli allievi della Yeguada De Leo Vincenzo,grazie soprattutto a Gabriel Piscopo per aver partecipato alla nostra inaugurazione.

