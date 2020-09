Juve, Dzeko in stand by ma il sogno Ã¨ Suarez: Pistolero in caldo… con l’assist del fisco

Juve, Dzeko in stand by ma il sogno è Suarez: Pistolero in caldo… con l’assist del fisco

La Redazione24

,

martedì 01 Settembre 2020.

Juve, Dzeko in stand by ma il sogno è Suarez: Pistolero in caldo… con l’assist del fisco

La trattativa per il bosniaco in fase di stallo: Roma e Napoli devono trovare l’intesa per Milik. Luis intanto cerca una buonuscita dal Barça e pensa all’accordo con i bianconeri



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

