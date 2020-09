Pirlo, partenza in salita e finale da brividi. Ma in mezzo solo 3 ostacoli…

La Redazione24

,

mercoledì 02 Settembre 2020.

Pirlo, partenza in salita e finale da brividi. Ma in mezzo solo 3 ostacoli…

Per la Juve subito Roma e Napoli alla seconda e terza giornata, poi Milan e Inter alla 16ª e alla 18ª. Ma dopo la prima sosta, big match soltanto contro Lazio, Torino e Atalanta



