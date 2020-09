Moda 2020: i jeans che fanno tendenza e come abbinarli

Quest’anno particolare ha limitato molto anche il settore della moda, ma nonostante le difficoltà questa continua ad andare avanti, senza fermarsi

La Redazione 24

Notizie 24,

giovedì 03 Settembre 2020.

Alcuni modelli di jeans di ispirazione vintage o lanciati proprio in questo 2020 sono diventati immancabili nell’armadio di ogni appassionato di tendenze fashion, ma bisogna fare attenzione agli abbinamenti per evitare flop in fatto di stile. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo.

Jeans, le tendenze del 2020

Gli

stili di jeans che hanno successo nel 2020 sono molti e vanno dal regular allo

slim con tutte le varianti esistenti nel mezzo, ma tre modelli in particolare

meritano una certa attenzione: i jeans baggy

(simili ai boyfriend), cropped e super skinny.

I baggy sono senza dubbio tra i più vistosi e glamour del momento, e devono il loro nome proprio alla forma “a sacco”, con un cavallo basso rispetto ai classici regular e una vestibilità più ampia, che li rende adatti anche a chi ha i fianchi larghi. Con dei jeans baggy sarà difficile passare inosservate e non far tornare alla mente gli anni Novanta e Duemila, dato che si tratta di uno stile tipico dell’hip hop e del rap di quell’epoca. Una variante molto apprezzata dalle donne di ogni età è rappresentata dai jeans boyfriend, che vanno invece indossati con i bordi arrotolati e stretti sopra la caviglia. Il modello cropped, invece, è molto più aderente sulle cosce e presenta una minore lunghezza, con una svasatura all’altezza della caviglia che lo rende perfetto per uno stile urban informale. Infine, i super skinny, ottimi per chi ha gambe slanciate e sottili e che ricordano gli anni Novanta, in particolar modo per la variante elasticizzata con fantasie insolite e vistose.

Scarpe da abbinare: come sceglierle?

Anche il modello di jeans

piĂą al passo con le tendenze non sarĂ il massimo senza il giusto abbinamento di

scarpe. Oltre ad avere cura di scegliere quello piĂą adatto per valorizzare le

proprie forme, infatti, bisogna sempre fare attenzione a questo aspetto, per

uno stile davvero impeccabile.

Come fare? Prima di tutto

cercando negozi o e-commerce che propongano un bel ventaglio di opzioni fra le

quali scegliere, così da non doversi accontentare di calzature inadatte al look

ricercato; un esempio è la sezione dedicata alle scarpe

da donna su YOOX, ricca di

modelli di ogni tipologia e colore, che va quindi incontro ad ogni gusto. In

secondo luogo, bisognerĂ sapere quale modello scegliere in base ai jeans che si

indossano solitamente. Prendendo in

considerazione quelli citati in precedenza, con dei jeans baggy è il caso di

indossare un paio di scarpe basse, come le sneakers, ma anche dei sandali o

delle infradito possono andare bene; per l’inverno meglio scegliere invece un

paio di stivaletti. Con i boyfriend l’abbinamento è simile ai baggy, ma si può osare

con i tacchi, mentre per i cropped si va sul sicuro con sneakers, stringate e

stivaletti. Infine, con i jeans super skinny ci si può sbizzarrire senza

problemi: ballerine, zeppe, tacchi, stivaletti e sneakers andranno benissimo,

tutto dipenderà dell’effetto che si vuole ottenere.

