La Redazione24

,

giovedì 03 Settembre 2020.

Ramos: “Messi via? Non so se lo sta facendo nel migliore dei modi”

Il difensore e capitano del Real Madrid, Sergio Ramos parla della rottura tra Messi e il Barça: “Non è una questione che ci riguarda ma si è guadagnato il diritto di decidere il suo futuro”



