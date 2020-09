Melissa. Il 24 settembre si ritorna a scuola, l’Assessore Masino: “Il suono della campanella si avvicina ma quest’anno sarà un suono diverso”

Melissa. Il 24 settembre si ritorna a scuola, l’Assessore Masino: “Il suono della campanella si avvicina ma quest’anno sarĂ un suono diverso”

La nota dell’assessore alla Pubblica istruzione Comune di Melissa, Masino Mariapia

Melissa,

mercoledì 16 Settembre 2020.

Il suono della campanella si avvicina ma quest’anno sarĂ un suono diverso, non sentiremo le grida dei nostri bambini che corrono gioiosi a riabbracciare la maestra, non ci saranno i bimbi in fila a tenersi la mano simbolo di quella quotidianita’ che tanto ci manca, tutto sarĂ diverso…a dir poco surreale con personale che cercherĂ di garantire solo il distanziamento sociale.

Dopo tanti mesi a casa, il 24 settembre si ritorna finalmente a scuola ma davanti alle porte dei cortili, non vedremo i sorrisi dei bambini e nemmeno l’ansia del primo giorno di scuola perché coperto da una piccola mascherina colorata.

Si

potrĂ cantare e giocare? Si potrĂ

correre e saltare?

Tanti

sono gli interrogativi da risolvere dopo tutti questi mesi di chiusura, il timore che il virus sia dietro la porta

prevale su tutto ma purtroppo è tempo di riprendere; è tempo

di riportare gli studenti

in aula perché i nostri ragazzi hanno

bisogno della scuola come luogo del sapere della conoscenza e avamposto di

socialitĂ .

Ed

è così che in ottemperanza alle linee guida del Governo Nazionale,

l’Amministrazione Comunale di Melissa nella persona del Sindaco Raffaele Falbo e della sottoscritta Maria Pia Masino

in qualitĂ di Assessore alla Pubblica Istruzione sta lavorando insieme alla

dirigente Ida Sisca per assicurare l’apertura della scuola e cercare di garantire la massima sicurezza

sanitaria per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di

Melissa..

SarĂ

facile? Assolutamente no ciò che prevale

e spaventa è infatti, la paura di una seconda ondata legata alla circolazione del virus favorita dal

contatto tra studenti, insegnanti e genitori. Ed è proprio per questo che un

eventuale rinvio della riapertura verrebbe accolto favorevolmente da molti.

Senza

sosta stiamo lavorando per dividere le classi piĂą numerose

per vivere meglio gli spazi necessari e svolgere le attivitĂ didattiche in

serenitĂ , adoperandoci a venire incontro a tutte le esigenze che dovessero

prospettarsi ed intervenire in caso di

eventuali emergenze covid.

Gli studenti

entreranno ed usciranno scaglionati con la mascherina ma grazie alla

possibilitĂ di mantenere il distanziamento in classe non sarĂ necessario

tenerla durante le ore di lezione.

Si

procederĂ ad una attenta sanificazione

di tutti gli ambienti scolastici appena saranno terminati i lavori di adeguamento e di adattamento funzionale delle

aule didattiche prima di poter ammettere

gli studenti e successiva sistemazione

degli arredi che speriamo arrivino nei tempi utili.

Il trasporto dei bambini e le complicazioni

per il distanziamento all’interno dello scuolabus, sono stati temi difficili da

gestire e molto discussi nelle ultime settimane, così come la scelta fino al 31 dicembre di optare per un orario scolastico diverso da quello richiesto alla data dell’iscrizione

del bambino, con conseguente

sospensione del servizio di refezione scolastica. Queste e molte altre

decisioni, sono state prese

dall’Amministrazione Comunale e dalla dirigenza scolastica dopo aver più volte

interloquito con le famiglie che hanno

avvolte acconsentito, mentre altre si

sono fatte portatrici di idee per organizzare al meglio e garantire la

maggior sicurezza possibile per i

ragazzi, anche se non senza qualche inevitabile

disagio per le famiglie.

Il 2020

è stato definito anno anomalo per quanto vissuto negli ultimi mesi passati a combattere contro un fantasma, che

ci ha rubato la socialitĂ , tanti momenti difficili, tante paure e oggi, anche

se il nemico è ancora in agguato, è arrivato il momento di prendere le armi e

iniziare a combattere perché

“…. solo un insegnante, un bambino un

libro ed una penna possono cambiare il

mondo…” e dunque anche se con tante incertezze ripartiamo, perchĂ© il

domani appartiene a noi, a noi che oggi

ci prepariamo ad affrontarlo

Noi dal

canto nostro continueremo a manifestare il nostro impegno nell’ottica di

miglioramento della sicurezza nei vari plessi scolastici.

Non rimane dunque che augurare un sereno e proficuo anno

Scolastico ad insegnanti, personale Ata

e famiglie mentre nel frattempo tu

fanciullo

“…fa la punta alla

matita e corri a scrivere la tua vita…”

