Suarez in volo per Perugia: lâ€™esame e poi la Juve? Tifosi in attesa davanti allâ€™UniversitÃ 

Suarez in volo per Perugia: l’esame e poi la Juve? Tifosi in attesa davanti all’UniversitÃ

Suarez in volo per Perugia: l’esame e poi la Juve? Tifosi in attesa davanti all’Università Dopo essersi allenato con il Barcellona, l’attaccante è partito alle 13 per l’Italia. A breve sosterrà l’esame per ottenere il passaporto italiano continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 17 Settembre 2020.

Suarez in volo per Perugia: l’esame e poi la Juve? Tifosi in attesa davanti all’Università

Dopo essersi allenato con il Barcellona, l’attaccante è partito alle 13 per l’Italia. A breve sosterrà l’esame per ottenere il passaporto italiano



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA