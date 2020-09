Crotone: 4 persone denunciate per non aver ottemperato a quanto disposto nelle ordinanze notificatogli

Attività Polizia Locale di Crotone

Crotone,

venerdì 18 Settembre 2020.

Negli

ultimi giorni durante il controllo del territorio personale di

polizia locale ha denunciato all’Autorità Giudiziaria n. 4 soggetti,

che non hanno ottemperato a quanto disposto nelle ordinanze

notificatogli, precisamente:

Un soggetto perché in zona stadio non ha ripristinato una facciata pericolante; Un soggetto in zona centro per non aver ripristinato un muro pericolante; Un soggetto in via G.da Fiore per non aver eliminato l’eternit presente in un manufatto, Un soggetto per non aver eliminato le parti pericolanti di uno stabile in zona centro.

Inoltre, nel corso di controlli effettuati nel centro storico è stato sanzionato un soggetto perché occupava il suolo pubblico con materiali da edilizia

