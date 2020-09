Anguissa, il leone che stuzzica il Milan. Se non arriva Bakayoko…

lunedì 21 Settembre 2020.

Anguissa, il leone che stuzzica il Milan. Se non arriva Bakayoko…

Scoperto nelle polverose vie di Youndé, è esploso agli ordini di Garcia a Marsiglia. Reduce da una buona stagione in prestito al Villarreal, potrebbe lasciare il Fulham e sognare il grande salto in rossonero



