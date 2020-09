Crotone: la Dante Alighieri con il Direttore del Museo ha organizzato serie eventi con proiezioni dei reperti custoditi nella struttura

Organizzati nel tardo pomeriggio del 10 settembre 2020, nel piccolo piazzale antistante il Museo Archeologico Nazionale

Crotone,

lunedì 21 Settembre 2020.

La presidente Antonella Cosentino,

introducendo l’evento, dice: “A questa prima data ne seguiranno altre due, 17 e

24 settembre, in conformità con le normative anti-Covid-19”.

Le proiezioni, a cura del Direttore

Aversa, sono state interamente dedicate alla presentazione di uno dei reperti

più misteriosi: la Barchetta Nuragica del VII secolo A.C.

Il prezioso reperto è stato ritrovato

proprio nel santuario di Hera su Lacinio.

Tra i presenti, molti appassionati di

storia e archeologia, ma anche un gruppo di cittadini che si occupa della

questione dei Musei e delle problematiche che gravano su di essi e che lo

stesso Direttore Aversa ha identificato come Krotoniati. Questi ultimi non

hanno perso l’occasione per confrontarsi con Aversa al termine della

proiezione: il Direttore racconta loro di una rapida visita al Museo di Via

Risorgimento, nei giorni precedenti, della Dirigente Cucciniello, a capo della

sede Regionale Mibact, presso la città di Cosenza.

È reso noto, però, da un comunicato

alla stampa dalla sede della Prefettura di Crotone che, proprio giorno 10

settembre, è stata indetta una riunione alla quale hanno partecipato autoritÃ

locali insieme alla Dirigente Antonella Cucciniello per discutere della

situazione in cui si presenta il parco Archeologico di Capocolonna, attualmente

custodito, ma invaso da rifiuti ed erbacce.

Non è dato sapere quali saranno, in

concreto, le azioni ministeriali e della sede regionale Mibact di Cosenza.

L’importante presenza della Dirigente

Cucciniello e la sua eventuale disponibilità ad un colloquio con i cittadini crotonesi

avrebbe costruito un ponte di solidarietà tra chi resta chiuso nel suo ufficio

tra le scartoffie e chi vive quotidianamente le difficoltà del territorio.

La speranza di vedere Crotone

risplendere come ai tempi della sua fondazione resta immutata.

