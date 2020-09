Milan, ecco il Rio Ave: eroico in Turchia, e c’è pure il “nuovo KakĂ ”…

La Redazione24

,

venerdì 25 Settembre 2020.

Milan, ecco il Rio Ave: eroico in Turchia, e c’è pure il “nuovo Kakà”…

I rossoneri si giocheranno la fase a gironi contro i portoghesi vittoriosi ai rigori in casa Besiktas: c’è Piazon, ex Chievo che da ragazzo paragonavano a Ricardo. Gli altri pericoli? Gli spunti di Mané, le parate di Kieszek



