Celebrazione Santa Messa in onore di San Michele, patrono della Polizia di Stato martedÃ¬ 29 settembre nella Basilica Cattedrale di Crotone

Celebrazione Santa Messa in onore di San Michele, patrono della Polizia di Stato martedì 29 settembre nella Basilica Cattedrale di Crotone

Lo rende noto la Questura di Crotone

La Redazione

Crotone,

lunedì 28 Settembre 2020.

In occasione della festività di San Michele Arcangelo – Patrono della Polizia di Stato, martedì 29 settembre 2020, alle ore 10.30, sarà celebrata una Santa Messa presso la Basilica Cattedrale, sita in Crotone in Piazza Duomo, alla quale è prevista la partecipazione di autorità civili, religiose e militari, oltre ai familiari del personale e quanti interessati.

Al termine della S. Messa seguirà la benedizione dei mezzi della Polizia di Stato schierati nello spiazzo antistante la Parrocchia.

Infine, nel piazzale antistante la Questura, il Sig. Questore consegnerà dei riconoscimenti di merito agli operatori della Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in azioni di servizio.

