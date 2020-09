POLITECNICO DI MILANO – CONCORSO (scad. 29 ottobre 2020)

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa. (20E10350)

martedì 29 Settembre 2020.

