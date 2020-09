Diamo il benvenuto a Strongoli al nuovo parroco don Pasquale Aceto

L’Amministrazione Comunale di Strongoli porge i saluti sinceri per la recente nomina a guida spirituale per la Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo e la Parrocchia di S. Maria della SanitÃ

La Redazione

Strongoli,

mercoledì 30 Settembre 2020.

Un immenso e sentito ringraziamento va al nostro caro concittadino don Alfonso Siniscalco per il suo importante cammino spirituale svolto con la nostra Strongoli; tutti riconosciamo la sua determinazione nel far si che questi meravigliosi luoghi sacri di Strongoli, sono oggi aperti al Signore anche grazie alla sua missione. Un grazie anche a don Michele Sculco per la nuova nomina a parroco di Caccuri. Gianni LeRose

