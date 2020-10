Napoli: non sarÃ  facile con Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka

Napoli: non sarà facile con Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka

La Redazione24

,

venerdì 02 Ottobre 2020.

Napoli: non sarà facile con Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka

Dal sorteggio gli azzurri pescano in seconda fascia i baschi, in terza gli olandesi, in quarta i croati: tutti avversari non semplici



