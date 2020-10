In fase di appalto lâ€™intervento da oltre 100 mila euro per ampliamento rete illuminazione nel Centro Abitato di CirÃ² Marina

In fase di appalto l’intervento da oltre 100 mila euro per ampliamento rete illuminazione nel Centro Abitato di Cirò Marina

Lo rende noto la Commissione Straordinaria del comune

Cirò Marina,

domenica 04 Ottobre 2020.

Il Bando di gara per l’affidamento dei lavori di ampliamento della rete di pubblica illuminazione nel centro abitato di Cirò Marina, -afferma il resp. tecnico Ing. Iacovino- verrà pubblicato martedì prossimo sul sito della SUA/CUC di Crotone, all’Albo on-line del Comune di Cirò Marina e sul sito istituzionale dell’Ente.

Il progetto, redatto dall’Ing. Maria Lucia Ceravolo, tecnico locale, prevede la realizzazione di nuovi tratti di rete di pubblica illuminazione in due traverse di Via Togliatti, in una traversa di Via Pola ed in Via Salvogaro. L’intervento dell’importo complessivo pari ad € 102.054,14 di cui € 88.108,09 per lavori, € 2.205,31 per oneri della sicurezza ed € 11.740,74 per Somme a disposizione dell’Amministrazione, sono finanziati con i contributi concessi dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 1 comma 277 del 27/12/2017 n. 205. I lavori verranno affidati secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 – comma 9-bis del D.gls 50/2016 e ss.mm.ii.

