Sotto la pioggia e nel silenzio: l’arrivo della Juve allo Stadium Pirlo e la squadra si sono presentati all’Allianz Stadium per la partita contro il Napoli, che non si giocherà per l’assenza della formazione azzurra (video di Fabiana Della Valle) continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 04 Ottobre 2020.

Pirlo e la squadra si sono presentati all’Allianz Stadium per la partita contro il Napoli, che non si giocherà per l’assenza della formazione azzurra (video di Fabiana Della Valle)



