E Caputo ora ci crede: “Io come Schillaci? Mai dire mai…” Il gol contro la Moldova gli ha permesso di diventare l’esordiente più anziano ad andare in gol in azzurro. “Ora il sogno è realtà…”, dice lui emozionato ai microfoni di Rai Sport continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 08 Ottobre 2020.

Il gol contro la Moldova gli ha permesso di diventare l’esordiente più anziano ad andare in gol in azzurro. “Ora il sogno è realtà…”, dice lui emozionato ai microfoni di Rai Sport



