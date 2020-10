Aperte le iscrizioni al Corso per Coordinatore Amministrativo: 1,5 punti per le graduatorie ATA

Iscrizioni fino ad un massimo 20 persone. Il Corso si svolge on line. Pochi posti disponibili

Durata del corso: 500 ore

Iscrizioni:Â entro pochi giorni

Partecipanti: massimo 20 persone

Requisiti di accesso: Diploma scuola media superiore

Punteggio: 1,5 punti per le Graduatorie personale ATA come Assistente Amministrativo

Titolo conseguibile corso Coordinatore Amministrativo: Attestato di qualifica professionale in conformità agli standard di cui all’art. 6 d.lgs 16/01/2013 (ex art. 14 della legge 845 del 1978)

Descrizione profilo professionale: Il Coordinatore amministrativo svolge attività lavorativa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili anche con l’utilizzazione di sistemi informatizzati. Ha autonomia operativa nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile di ragioneria e di economato, nell’ambito delle direttive ricevute. Svolge azioni di supporto amministrativo, gestione informatizzata dei servizi di segreteria, gestione di archivi, database e erogazione di servizi di biblioteca e si occupa del rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti che non comportino valutazioni discrezionali. Può coordinare più addetti inseriti in settori o aree omogenee e può elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all’uso di procedure informatiche.

Descrizione Corso

1. Trattamento di documenti amministrativo-contabili

2. Coordinamento del settore amministrativo

3. Elaborazione e sviluppo di progetti di miglioramento organizzativo

4. Gestione di archivi, database e servizi di biblioteca

Modalità di frequenza e durata del corso:

500 ore in FAD (formazione a distanza)

Modalità di svolgimento esame fino al termine dell’emergenza Covid-19: On line

Modalità standard di svolgimento esame: In presenza

Validità : Percorso riconosciuto a livello nazionale.

Documenti per l’iscrizione:

copia carta d’identità , copia tessera sanitaria e copia titolo di studio

Per informazioni contattare

Giuseppe Benevento – tel. 328.2160739 – tel. 0962.371572 – centroformazione@secom.it – www.centro-formazione.it

