La Redazione24

giovedì 15 Ottobre 2020.

Narváez trionfa sotto il diluvio a Cesenatico, Almeida resta in rosa

Frazione di 204 km che ricalca il percorso della Gran Fondo Nove Colli: il gruppo lascia andare la fuga, Padun fora e l’ecuadoriano si va a prendere la vittoria in solitaria. Giornata tranquilla per i big nonostante pioggia e gelo



