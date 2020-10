Moto2: cadono i protagonisti, non Lowes. Bastianini leader nel mondiale

Moto2: cadono i protagonisti, non Lowes. Bastianini leader nel mondiale A terra tre italiani: Bezzecchi al penultimo giro con la gara in pugno, Di Giannantonio quando si trovava primo e Luca Marini, ora non più primo in classifica. Enea 2° e sorride guardando la classifica continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 18 Ottobre 2020.

Moto2: cadono i protagonisti, non Lowes. Bastianini leader nel mondiale

A terra tre italiani: Bezzecchi al penultimo giro con la gara in pugno, Di Giannantonio quando si trovava primo e Luca Marini, ora non più primo in classifica. Enea 2° e sorride guardando la classifica



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA